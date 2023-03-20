108-летняя женщина раскрыла алкогольный секрет своего долголетия

108-летняя жительница Великобритании назвала причиной своего долголетия выпивку в обед

Жительница Великобритании отметила очередной день рождения и раскрыла секрет своего долголетия. Об этом сообщает MyLondon.

Мэри Энн Клифтон из Лондона родилась 16 марта 1915 года. Женщина всегда любила красивую одежду и с юности работала закройщицей в британской столице. Позже она трудилась в типографии, которой владела ее мать. Клифтон познакомилась с будущим мужем, когда им обоим было по 12 лет, и они прожили вместе всю жизнь.

Когда 108-летнюю Клифтон попросили назвать причину ее долголетия, она пошутила, что все дело в любимых алкогольных напитках и выборе правильного времени для выпивки. Женщина заявила, что любит пропустить стаканчик в обед. «Побольше работайте, но веселитесь еще больше. Тяжелый труд еще никому не повредил», — сказала она.

Поздравить Клифтон в пансионат для пожилых Foxbridge House в графстве Кент приехали многочисленные друзья и родственники. У долгожительницы двое детей, четверо внуков, десять правнуков и семь праправнуков. Администрация Foxbridge House устроила в честь Клифтон торжественное чаепитие, на котором ей вручили поздравительную открытку от короля Карла III.

Ранее сообщалось, что 103-летняя жительница Великобритании раскрыла алкогольный секрет своего долголетия. Она заявила, что прожила так долго, потому что каждый вечер выпивает бокал бренди или вина.