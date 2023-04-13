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20:31, 13 апреля 2023Среда обитания

Россияне стали чаще интересоваться покупкой жилья на популярном турецком курорте

Best House Alanya: российский спрос на недвижимость в Аланье вырос на 11,31 процента

Фото: Dragana Novoselska / Unsplash

Граждане России стали чаще интересоваться покупкой жилья в турецкой Аланье — в марте 2023 года спрос на приобретение недвижимости на популярном курорте со стороны россиян вырос на 11,31 процента относительно февраля. Об этом «Ленте.ру» сообщили эксперты компании Best House Alanya.

По данным специалистов, в нынешнем году рост числа запросов наблюдался в двух месяцах из трех. При этом, несмотря на фиксируемую положительную динамику, число обращений, связанных с покупкой жилья в Аланье, в марте 2023-го было на 64,08 процента ниже, чем в аналогичный период 2022-го. Относительно третьего месяца 2021-го снижение составило 52,81 процента.

Эксперты добавили, что по итогам первого квартала текущего года спрос на недвижимость в Аланье упал на 51,02 процента по сравнению с четвертым кварталом предыдущего года. Кроме того, относительно первого квартала 2022-го отрицательную динамику в январе-марте 2023-го оценили в 59,05 процента.

Ранее в апреле эксперты компании Easyhome Turkey пришли к выводу, что москвичи отвернулись от недвижимости в Стамбуле. По их данным, в январе-феврале 2023 года спрос на приобретение жилья в турецком городе со стороны жителей столицы снизился на 17,79 процента год к году.

Полина Кислицына
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