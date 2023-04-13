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18:36, 13 апреля 2023Наука и техника

Изучено влияние употребления алкоголя отцами на будущее потомство

Прием алкоголя отцами до зачатия привел к дефектам черепа и лица будущего ребенка

Фото: Stenko Vlad / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Техасского университета изучили влияние употребления алкоголя отцами на будущее потомство. Выводы работы опубликованы в Journal of Clinical Investigation.

Известно, что прием спиртного во время беременности может приводить к врожденным дефектам у ребенка. Теперь специалисты выявили, что злоупотребление крепкими напитками также может иметь последствия для плода, даже в случае употребления отцом и до зачатия. Отмечается, что это важное открытие, поскольку статистически мужчины пьют больше и более склонны к запоям.

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На животной модели мышей авторы рассматривали, что происходит, когда либо мать, либо отец, либо оба родителя употребляют алкоголь. Результаты показали, что прием спиртного мужчинами приводит к определенным гораздо более выраженным черепно-лицевым дефектам плода, нежели при употреблении алкоголя матерью. Это происходит потому, что некий «программирующий эффект», который передается через сперму, оказывает глубокое влияние на организацию, рост и пропорции различных черт ребенка.

Наблюдаемые последствия обычно диагностируются как фетальный алкогольный синдром (ФАС). Это расстройство трудно подтвердить, а основными показаниями к постановке диагноза становятся аномальные черты лица, вес, рост ниже среднего, проблемы с центральной нервной системой и признание приема алкоголя матерью во время беременности. Однако ранее никогда не учитывался возможный вклад отца в развитие ФАС у ребенка.

Следовательно, считают ученые, необходимо повысить осведомленность о роли здоровья отца в здоровье его потомства. Первым шагом, например, может стать распространение информации о репродуктивных опасностях употребления алкогольных напитков среди обоих родителей.

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Елена Апазиди
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