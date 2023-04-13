Вероятность вступления Австралии, Израиля и Японии в НАТО оценили

Политолог Марков допустил вхождение в НАТО Австралии, Японии и Южной Кореи

Для вхождения в состав НАТО Австралии, Израиля и Японии необходимо принципиальное решение о том, что альянс превращается из североатлантического в глобальный, сообщил политолог Сергей Марков. О вероятности расширения военно-политического блока он высказался в беседе с «Лентой.ру».

Ранее бывший помощник президента США по национальной безопасности Джон Болтон призвал пригласить в НАТО Австралию, Израиль и Японию, чтобы сделать НАТО всемирным и внести значительный вклад в его бюджет.

Наиболее вероятно вхождение в НАТО Австралии, Японии и Южной Кореи, считает Марков. Израиль, по мнению политолога, может войти в состав альянса только в крайнем случае, так как находится в состоянии постоянной войны.

Для подобного расширения блока необходимо большое и принципиальное решение о том, что он становится глобальным, подчеркнул собеседник «Ленты.ру». Он также отметил, что данный переход обсуждается уже на протяжении 15-20 лет.

«Пока, как известно, решения не приняли прямого. Они пошли косвенным путем — путем создания [трехстороннего оборонного альянса] AUKUS, куда входит США, Британия, которые являются членами НАТО, и Австралия. Фактически получается, что это такое сложносоставное глобальное НАТО», — высказался политолог.

Мне кажется, наиболее вероятно, что глобальное НАТО будет строиться не путем объявления, что это глобальное НАТО, а путем, по которому они сейчас пошли, учитывая сопряженность AUKUS с НАТО, путем создания рядом с ним структур, которые фактически являются его участниками Сергей Марков политолог

Главной причиной, по которой НАТО открыто не становится глобальным, является опасность столкновения с Китаем, считает собеседник «Ленты.ру». По его мнению, европейские страны негативно относятся к такому сценарию, так как это приведет к резкому уменьшению торговли с КНР и серьезному экономическому ущербу.

Канберра, Вашингтон и Лондон организовали оборонное партнерство AUKUS в сентябре 2021 года. Его ключевой целью стала защита и отстаивание общих интересов сторон в Индо-Тихоокеанском регионе, а также противодействие усилению Китая в военной и технологической сфере. В рамках альянса AUKUS стороны запланировали обмениваться друг с другом оборонными технологиями.

