Названы неочевидные причины возникновения кариеса

Стоматолог Мартынова назвала неочевидными причинами кариеса скученность зубов и стресс

Помимо плохой гигиены и злоупотребления сладким и мучным, привести к возникновению кариеса могут неправильный прикус, скученность зубов и стресс. Некоторые другие неочевидные причины развития распространенного заболевания полости рта назвала «Ленте.ру» кандидат медицинских наук, стоматолог-терапевт медицинского центра «СМ-Клиника» Елена Мартынова.

По словам специалистки, главное условие возникновения кариеса — это нарушение целостности эмали в сочетании с активным действием бактерий. Сколы и трещины на эмали могут появиться при неправильном прикусе, скученности зубов. Также причиной разрушения соседних зубов нередко являются зубы мудрости.

Участки с дефектами эмали невозможно качественно очистить, в этой области неизбежно скапливаются налет и бактерии, в результате появление кариеса становится предсказуемым и даже закономерным Елена Мартынова кандидат медицинских наук, стоматолог-терапевт

Еще одна неочевидная причина кариеса — хронический стресс. По словам Мартыновой, он провоцирует снижение сопротивляемости организма инфекциям. Кроме того, гормоны стресса и плохой сон могут влиять на количество и качество слюны, тем самым создавая оптимальные условия для развития кариеса и воспаления десен.

Еще одной большой проблемой является сухость полости рта (ксеростомия), продолжила Мартынова. Эту патологию провоцируют бесконтрольный прием антибиотиков, фастфуд и сильногазированные напитки.

Уменьшение количества слюны сопровождается скоплением налета и изменением местного иммунитета. Подавление полезных и преобладание патогенных бактерий ведет к дисбактериозу полости рта и появлению кариеса Елена Мартынова кандидат медицинских наук, стоматолог-терапевт

Среди других факторов, приводящих к развитию кариеса, стоматолог выделила заболевания ЖКТ, дефицит витаминов С и D, влияющих на усвоение кальция, а также дисбаланс гормонов щитовидной железы, которые контролируют минеральный обмен.

Ранее стоматолог Бэлла Мусихина рассказала о разрушающем воздействии больных зубов на весь организм. По ее словам, при проблемах с полостью рта патогенные микроорганизмы попадают в кровоток. Из-за этого возникает воспаление во всем организме, которое может препятствовать овуляции, влиять на производство гормонов и остановить имплантацию эмбриона, рассказала стоматолог.