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20:36, 13 апреля 2023Силовые структуры

Трех россиян приговорили к длительным срокам за убийство семьи в Подмосковье

Трех мужчин приговорили к длительным срокам за убийство семьи на даче в Подмосковье

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

Московский областной суд приговорил трех фигурантов уголовного дела об убийстве семьи с ребенком Илью Боярышева, Николая Кочина и Андрея Логутенкова к длительным срокам. Об этом в четверг, 13 апреля, «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчин признали виновным по статьям об убийстве, умышленном уничтожении чужого имущества, незаконном приобретении оружия и боеприпасов, а также неправомерном завладении автомобилем без цели хищения. Логутенкову назначали наказание в виде пожизненного лишения свободы в колонии особого режима, а Боярышеву и Кочину — 22 года и 20 лет колонии строгого режима.

Следствие и суд установили, что вечером 3 декабря 2020 года Логутенков решил расправиться со своим соседом, с которым у него часто возникали конфликты. Вместе с Боярышевым и Кочиным он поджег дачу потерпевших, а когда те приехали из Москвы, расстрелял автомобиль. Тела убитых фигуранты перенесли в заброшенный дом и подожгли его, а машину перегнали на окраину садового товарищества.

Ранее сообщалось, что в Краснодаре суд приговорил мужчину к 16 годам колонии за попытку отравить семью газом.

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Илона Палей
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