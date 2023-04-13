Соучастник убийства военкора Татарского за месяц до теракта купил машину

Гражданин Украины Денисов, соучастник убийства Татарского, за месяц до теракта купил авто

Соучастник убийства военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин), гражданин Украины Юрий Денисов за месяц до теракта купил подержанный автомобиль с номерами Кировской области. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

На этой машине мужчина передвигался по Москве. Прежний владелец авто сказал, что во время заключения сделки не заметил в поведении покупателя ничего странного. Деньги Денисов перевел мужчине на карту.

По данным ФСБ, в феврале 2023 года Денисов через Латвию приехал в Москву из Киева. В течение нескольких месяцев он собирал информацию о Татарском. После того как в кафе в центре Петербурга произошел взрыв и военкор был убит, фигурант вылетел из России в Турцию транзитом через Армению. В ближайшее время Денисова объявят в международный розыск.

2 апреля во время творческого вечера в кафе в Петербурге Дарья Трепова вручила Владлену Татарскому статуэтку, предварительно начиненную взрывчаткой. Он принял подарок и поставил на столе рядом с собой. Через несколько минут раздался взрыв. Во время теракта военкор погиб, еще более 40 человек были ранены.

На следующий день Трепову задержали. Сейчас она находится в СИЗО.