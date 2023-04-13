Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Андрей Рублёв
0:0
1-й сет
live
Карен Хачанов
Монте-Карло
Даниил Медведев
Сегодня
17:45 (Мск)
Александр Зверев
Монте-Карло
Манчестер Юнайтед
Сегодня
22:00 (Мск)
Севилья
Лига Европы|1/4 финала. 1-й матч
Коламбус Блю Джекетс
Завтра
02:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ - регулярный чемпионат
Тампа-Бэй Лайтнинг
Завтра
02:00 (Мск)
Детройт Ред Уингз
НХЛ - регулярный чемпионат
Нью-Йорк Рейнджерс
Завтра
02:00 (Мск)
Торонто Мэйпл Лифс
НХЛ - регулярный чемпионат
13:23, 13 апреля 2023Спорт

Российский футболист рассказал о просьбах Дзюбы не убивать его на тренировках

Футболист Саба Сазонов рассказал о просьбах Артема Дзюбы не убивать его на тренировках

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

Воспитанник «Зенита» Саба Сазонов рассказал об отношениях с Артемом Дзюбой во время выступления за петербургский клуб. Его слова приводит Sport24.

Сазонов, ныне выступающий за «Динамо», рассказал, что в «Зените» у него был агрессивный стиль игры. «Тренировался я в железных бутсах. Когда играл против Дзюбы, он молился: "Пожалуйста, Саба, не убей. Мы же в хороших отношениях"», — рассказал футболист о просьбах одноклубника.

Сазонов представлял молодежные команды «Зенита» до июля 2021-го, когда перешел в московское «Динамо». Футболист, имеющий также грузинское гражданство, не вызывался в сборную России и осенью 2022-го принял решение выступать за сборную Грузии.

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год. В составе клуба он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды завоевал Кубок страны. На данный момент нападающий защищает цвета «Локомотива».

Дарья Коршунова
Обсудить
Последние новости
Пригожин опроверг причастность ЧВК «Вагнер» к казни украинского военного
Минобороны России отчиталось о ходе боев в Артемовске
Минобороны отчиталось об уничтожении склада с боеприпасами ВСУ
Подросток открыл стрельбу в российской школе
Госдума приняла закон об увеличении штрафов за продажу вейпов несовершеннолетним
Житель Британии нашел лежащий на дороге секретный документ о Байдене
В США заявили о последних пакетах помощи для Украины
В России отреагировали на планы Киева демилитаризировать Черное море
Страны ЕС вернут замороженные активы ЦБ России
Россиянкам назвали самые безвкусные модели весенней обуви
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.