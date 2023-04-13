Российский футболист рассказал о просьбах Дзюбы не убивать его на тренировках

Футболист Саба Сазонов рассказал о просьбах Артема Дзюбы не убивать его на тренировках

Воспитанник «Зенита» Саба Сазонов рассказал об отношениях с Артемом Дзюбой во время выступления за петербургский клуб. Его слова приводит Sport24.

Сазонов, ныне выступающий за «Динамо», рассказал, что в «Зените» у него был агрессивный стиль игры. «Тренировался я в железных бутсах. Когда играл против Дзюбы, он молился: "Пожалуйста, Саба, не убей. Мы же в хороших отношениях"», — рассказал футболист о просьбах одноклубника.

Сазонов представлял молодежные команды «Зенита» до июля 2021-го, когда перешел в московское «Динамо». Футболист, имеющий также грузинское гражданство, не вызывался в сборную России и осенью 2022-го принял решение выступать за сборную Грузии.

Дзюба выступал за «Зенит» с 2015 по 2022 год. В составе клуба он по четыре раза выигрывал чемпионат и Суперкубок России, а также дважды завоевал Кубок страны. На данный момент нападающий защищает цвета «Локомотива».