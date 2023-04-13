Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
19:44, 13 апреля 2023Из жизни

Мужчина нашел потерянный беспроводной наушник у себя в желудке

Houlang: мужчина проглотил во сне беспроводной наушник

Житель Китая во сне случайно проглотил беспроводной наушник. Об этом сообщает Houlang.

Мужчина, известный под никнеймом Сяоюн, заснул в наушниках. Ночью он встал, чтобы сходить в туалет, и заметил, что одного наушника нет. Чтобы найти его, Сяоюн включил музыку, и был в шоке, когда услышал звук из собственного живота. Это был потерянный наушник, который продолжал работать даже в желудке.

Материалы по теме:
Веселая вдова. На свободу вышла одна из самых изощренных преступниц Британии. Как она мастерски манипулировала людьми?
Веселая вдова.На свободу вышла одна из самых изощренных преступниц Британии. Как она мастерски манипулировала людьми?
26 сентября 2022
Что за неудача Истории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
Что за неудачаИстории людей, которые попали в нелепые ситуации и прославились на весь мир
2 января 2020

Китаец обратился в больницу, где ему сделали рентгеновский снимок и подтвердили его догадку. Врачи прописали Сяоюну слабительное. Если это не поможет и наушник не выйдет естественным путем, устройство придется извлекать хирургическим путем.

Ранее сообщалось, что врач извлек случайно проглоченную зубную щетку из пищевода жительницы Тайваня, которая обратилась за медицинской помощью только после окончания рабочего дня. Женщина проглотила зубную щетку длиной 18 сантиметров, так как использовала ее под неверным углом.

Алиса Дмитриева
Обсудить
Последние новости
В США раскрыли личность выложившего секретные документы Пентагона
Россияне стали чаще интересоваться покупкой жилья на популярном турецком курорте
В Британии заявили о нарастающем ослаблении Европы после визита Макрона в Китай
Еврокомиссия заявила об отсутствии кратчайших путей для Украины в ЕС
Выпадение «белого» дождя в Белгороде объяснили
Россияне бросились скупать землю в Подмосковье
В ЛНР объяснили потребность Зеленского в наступлении
Курс евро по отношению к доллару рекордно вырос
100-летний практикующий доктор поделился секретами долголетия
Актер Марк Уолберг дал совет начинающим посетителям спортзала
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.