Мужчина нашел потерянный беспроводной наушник у себя в желудке

Houlang: мужчина проглотил во сне беспроводной наушник

Житель Китая во сне случайно проглотил беспроводной наушник. Об этом сообщает Houlang.

Мужчина, известный под никнеймом Сяоюн, заснул в наушниках. Ночью он встал, чтобы сходить в туалет, и заметил, что одного наушника нет. Чтобы найти его, Сяоюн включил музыку, и был в шоке, когда услышал звук из собственного живота. Это был потерянный наушник, который продолжал работать даже в желудке.

Китаец обратился в больницу, где ему сделали рентгеновский снимок и подтвердили его догадку. Врачи прописали Сяоюну слабительное. Если это не поможет и наушник не выйдет естественным путем, устройство придется извлекать хирургическим путем.

Ранее сообщалось, что врач извлек случайно проглоченную зубную щетку из пищевода жительницы Тайваня, которая обратилась за медицинской помощью только после окончания рабочего дня. Женщина проглотила зубную щетку длиной 18 сантиметров, так как использовала ее под неверным углом.