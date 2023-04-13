В Британии заявили о нарастающем ослаблении Европы после визита Макрона в Китай

Spectator: визит Макрона в Китай выявил нарастающее ослабление Европы

Визит президента Франции Эммануэля Макрона в Китай выявил нарастающее ослабление Европы. Такое мнение выразил обозреватель британского журнала The Spectator Эндрю Тетценборн.

По мнению автора материала, Макрон в большей степени добился преференций конкретно для Франции, нежели для всего Евросоюза (ЕС). Тетценборн также отметил, что французскому лидеру не удалось повлиять на позицию Китая в отношении украинского кризиса.

«Все это выглядят болезненным ударом по французскому самолюбию и судорожной попыткой Парижа спасти лицо и хоть как-то выслужиться перед Китаем», — считает Тетценборн.

Как заявил колумнист, поездка Макрона показала нарастающую слабость и разобщенность Европы. Кроме того, по мнению автора, европейские политики начали действовать, исходя из теории «автономии от Америки».

«Во внутренней политике ЕС мы все чаще видим, как политический центр тяжести движется на восток. Сейчас кажется чрезвычайно вероятным, что то же самое произойдет в отношении его внешних связей», — заключил автор.

С 5 по 7 апреля Макрон посетил Китай с государственным визитом. После встреч с Си Цзиньпином президент Франции призвал Евросоюз не ввязываться в противостояние Пекина и Вашингтона. Позднее его словам о том, что хуже всего было бы думать, что европейцы «должны быть в роли ведомых в этом вопросе» и подстраиваться под США и Китай, вызвали волну критики в Европе.

