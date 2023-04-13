55-летняя звезда «Спасателей Малибу» снялась в белье в спорткаре Ferrari

Американская актриса Донна Д'Эррико снялась в полупрозрачном белье в спорткаре Ferrari

Американская актриса, сценарист, продюсер и фотомодель Донна Д'Эррико поделилась видео в откровенном образе ради рекламы аккаунта в OnlyFans. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), насчитывающем 1,7 миллиона подписчиков.

55-летняя звезда сериала «Спасатели Малибу» снялась в полупрозрачном нижнем белье розового цвета, сидя за рулем белого спорткара Ferrari. На размещенных кадрах видно, что волосы манекенщицы распущены и уложены волнами, а на лицо нанесен яркий макияж. Из аксессуаров на ней — широкий блестящий чокер.

«Просто сижу в машине», — подписала публикацию Д'Эррико. Подписчики восхитились внешним видом знаменитости в комментариях под роликом. «Красотка», «Просто нереальная», «Ты не стареешь», «Тебе точно 55 лет?», «Сексуальная», «Огонь», — писали многочисленные фанаты.

В марте Донна Д'Эррико также сфотографировалась в атласном бикини розового цвета, лиф и плавки которого были украшены бантами. Знаменитость позировала в ванной комнате с распущенными волосами.