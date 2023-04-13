Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
01:15, 13 апреля 2023Ценности

55-летняя звезда «Спасателей Малибу» снялась в белье в спорткаре Ferrari

Американская актриса Донна Д'Эррико снялась в полупрозрачном белье в спорткаре Ferrari

Кадр: @donnaderrico

Американская актриса, сценарист, продюсер и фотомодель Донна Д'Эррико поделилась видео в откровенном образе ради рекламы аккаунта в OnlyFans. Соответствующий пост появился в ее Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена), насчитывающем 1,7 миллиона подписчиков.

55-летняя звезда сериала «Спасатели Малибу» снялась в полупрозрачном нижнем белье розового цвета, сидя за рулем белого спорткара Ferrari. На размещенных кадрах видно, что волосы манекенщицы распущены и уложены волнами, а на лицо нанесен яркий макияж. Из аксессуаров на ней — широкий блестящий чокер.

«Просто сижу в машине», — подписала публикацию Д'Эррико. Подписчики восхитились внешним видом знаменитости в комментариях под роликом. «Красотка», «Просто нереальная», «Ты не стареешь», «Тебе точно 55 лет?», «Сексуальная», «Огонь», — писали многочисленные фанаты.

В марте Донна Д'Эррико также сфотографировалась в атласном бикини розового цвета, лиф и плавки которого были украшены бантами. Знаменитость позировала в ванной комнате с распущенными волосами.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Карина Черных
Обсудить
Последние новости
МИД России сообщил о возросших рисках военного столкновения с НАТО
В Германии раскритиковали призывы Макрона к усилению «европейского суверенитета»
Женщина сбросила лишний вес, развелась и стала моделью для взрослых
Северная Корея запустила ракету в сторону Японского моря
Обвинивший Трампа прокурор получил угрожающее письмо с белым порошком
Трамп обвинил Байдена в утечке разведданных США
Путин поблагодарил создателей снятого в космосе фильма «Вызов»
В НАСА высказались о достижениях Гагарина
В ЛНР обвинили США в гонении ВСУ «на убой»
Нурмагомедов назвал свой топ-15 величайших бойцов ММА в истории
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.