В Германии анонсировали решение по передаче Украине МиГ-29

Глава Минобороны ФРГ заявил, что Берлин примет решение о передаче Киеву МиГ-29 13 апреля

Правительство Германии 13 апреля примет решение о том, одобрить ли передачу Киеву польских самолетов МиГ-29, прежде принадлежавших Берлину. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, передает Süddeutsche Zeitung.

По словам Писториуса, власти Германии не видят в этой поставке принципиальной проблемы, поскольку таким образом будут пополнены запасы самолетов Украине. Однако в Берлине сомневаются, что благодаря передаче Киеву самолетов из старых запасов ГДР Вооруженные силы Украины (ВСУ) выйдут на качественно новый уровень.

В статье отмечается, что речь идет о 23 самолетах МиГ-29, которые Германия продала Польше в 2002 году. Для передачи военной техники Киеву Польше необходимо получить разрешение федерального правительства Германии.

13 апреля стало известно, что Польша обратилась к Германии, попросив разрешение на поставку ВСУ самолетах МиГ-29. Ранее пресс-служба Военно-морских сил (ВМС) ВСУ заявила, что Польша, Словакия и Болгария передадут Киеву 70 боевых самолетов МиГ-29 и Су-25.