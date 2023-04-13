Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:14, 13 апреля 2023Мир

В Германии анонсировали решение по передаче Украине МиГ-29

Глава Минобороны ФРГ заявил, что Берлин примет решение о передаче Киеву МиГ-29 13 апреля
СюжетМинобороны:

Фото: Lukasz Glowala / Reuters

Правительство Германии 13 апреля примет решение о том, одобрить ли передачу Киеву польских самолетов МиГ-29, прежде принадлежавших Берлину. Об этом заявил глава Минобороны ФРГ Борис Писториус, передает Süddeutsche Zeitung.

По словам Писториуса, власти Германии не видят в этой поставке принципиальной проблемы, поскольку таким образом будут пополнены запасы самолетов Украине. Однако в Берлине сомневаются, что благодаря передаче Киеву самолетов из старых запасов ГДР Вооруженные силы Украины (ВСУ) выйдут на качественно новый уровень.

В статье отмечается, что речь идет о 23 самолетах МиГ-29, которые Германия продала Польше в 2002 году. Для передачи военной техники Киеву Польше необходимо получить разрешение федерального правительства Германии.

13 апреля стало известно, что Польша обратилась к Германии, попросив разрешение на поставку ВСУ самолетах МиГ-29. Ранее пресс-служба Военно-морских сил (ВМС) ВСУ заявила, что Польша, Словакия и Болгария передадут Киеву 70 боевых самолетов МиГ-29 и Су-25.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Семен Александров
Обсудить
Последние новости
В сети появилось фото заминированной статуэтки для военкора Татарского
Заблудившегося азербайджанского военного обвинили в убийстве
Французский генерал посетил Украину
В США пожаловались на попытки ЧВК «Вагнер» внедриться в сообщество геймеров
Назван способ восстановить бодрость и концентрацию после бессонницы
«Аль-Наср» уволил главного тренера
Экспорт Китая неожиданно вырос
Власти Эстонии захотели узаконить однополые отношения
Укрывавшего Трепову после теракта россиянина отправили под домашний арест
Названы районы Москвы с максимально подешевевшими новостройками
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.