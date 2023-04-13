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12:46, 13 апреля 2023Россия

Песков порассуждал о формировании образа героев России

Песков заявил, что работа по формированию образа героев России должна быть системной
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Комсомольская Правда / Globallookpress.com

Работа по формированию образа героев России должна быть системной, этому надо учиться. Такие рассуждения озвучил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит «Мастерская новых медиа» в Telegram-канале.

По мнению пресс-секретаря главы государства, власти «пока не сильны в том, чтобы формировать образ героев». В то же время в России много героев, считает он.

«Но чтобы про них знали, нужна верная работа с донесением информации. Мало кто сможет назвать тех, кто за последний год стал новым Героем России. С помощью плакатов не добиться формирования образов героев. Это общая недоработка, нам нужно еще работать и учиться», — сказал Песков.

Днем ранее, 12 апреля, президент Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Петру Дуброву за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного полета на Международной космической станции (МКС).

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Евгения Куликова
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