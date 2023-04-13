Песков порассуждал о формировании образа героев России

Песков заявил, что работа по формированию образа героев России должна быть системной

Работа по формированию образа героев России должна быть системной, этому надо учиться. Такие рассуждения озвучил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. Его слова приводит «Мастерская новых медиа» в Telegram-канале.

По мнению пресс-секретаря главы государства, власти «пока не сильны в том, чтобы формировать образ героев». В то же время в России много героев, считает он.

«Но чтобы про них знали, нужна верная работа с донесением информации. Мало кто сможет назвать тех, кто за последний год стал новым Героем России. С помощью плакатов не добиться формирования образов героев. Это общая недоработка, нам нужно еще работать и учиться», — сказал Песков.

Днем ранее, 12 апреля, президент Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Петру Дуброву за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного полета на Международной космической станции (МКС).