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20:26, 12 апреля 2023Россия

Путин присвоил звание Героя России космонавту Дуброву

Президент Путин присвоил звание Героя России космонавту Петру Дуброву
Петр Дубров

Петр Дубров. Фото: Роскосмос / РИА Новости

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Петру Дуброву. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что космонавт удостоился этого звания за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного полета на Международной космической станции (МКС).

В этом же документе указано, что Дуброву присвоено почетное звание «Летчик-космонавт Российской Федерации».

Ранее Путин присвоил звание Героя России космонавту Ивану Вагнеру. Он был удостоен этой награды за «мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на МКС».

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Никита Абрамов
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