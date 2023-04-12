Путин присвоил звание Героя России космонавту Дуброву

Президент Путин присвоил звание Героя России космонавту Петру Дуброву

Президент России Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту Петру Дуброву. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации.

В документе говорится, что космонавт удостоился этого звания за мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного полета на Международной космической станции (МКС).

В этом же документе указано, что Дуброву присвоено почетное звание «Летчик-космонавт Российской Федерации».

Ранее Путин присвоил звание Героя России космонавту Ивану Вагнеру. Он был удостоен этой награды за «мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на МКС».