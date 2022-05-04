Путин присвоил звание Героя России космонавту Вагнеру

Президент Путин указом присвоил звание Героя России космонавту Ивану Вагнеру

Президент России Владимир Путин присвоил космонавту Ивану Вагнеру звание Героя России. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации в среду, 4 мая.

Как следует из документа, космонавт-испытатель удостоен этой награды за «мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции (МКС)». Кроме того, Иван Вагнер получил почетное звание летчика-космонавта России.

Иван Вагнер является космонавтом-испытателем Роскосмоса с августа 2012 года. В феврале 2021 года он, находясь на борту МКС, сделал редкий снимок ночного Санкт-Петербурга, а до этого сфотографировал ярчайшую за последние семь лет комету C/2020 F3 (NEOWISE).

В апреле Владимир Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы Адаму Делимханову «за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на территориях» Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).