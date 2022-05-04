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Путин присвоил звание Героя России космонавту Вагнеру

Президент Путин указом присвоил звание Героя России космонавту Ивану Вагнеру
Иван Вагнер

Иван Вагнер. Фото: «Роскосмос» / Global Look Press

Президент России Владимир Путин присвоил космонавту Ивану Вагнеру звание Героя России. Соответствующий указ опубликован на официальном портале правовой информации в среду, 4 мая.

Как следует из документа, космонавт-испытатель удостоен этой награды за «мужество и героизм, проявленные при осуществлении длительного космического полета на Международной космической станции (МКС)». Кроме того, Иван Вагнер получил почетное звание летчика-космонавта России.

Иван Вагнер является космонавтом-испытателем Роскосмоса с августа 2012 года. В феврале 2021 года он, находясь на борту МКС, сделал редкий снимок ночного Санкт-Петербурга, а до этого сфотографировал ярчайшую за последние семь лет комету C/2020 F3 (NEOWISE).

В апреле Владимир Путин присвоил звание Героя России депутату Госдумы Адаму Делимханову «за мужество и героизм, проявленные в ходе специальной военной операции на территориях» Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Марина Совина
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