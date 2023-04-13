Норвегия объявила персонами нон грата 15 сотрудников российского посольства

МИД Норвегии объявил 15 сотрудников посольства России в стране персонами нон грата

15 сотрудников посольства России в Осло объявлены персонами нон грата, заявила глава МИД Норвегии Анникен Хюитфельдт. Ее слова приводятся на официальном сайте норвежского правительства.

По ее словам, внесенные в черный список сотрудники дипмиссии являются офицерами российской внешней разведки, работающими под прикрытием МИД РФ.

«Они должны покинуть Норвегию в ближайшее время», — подчеркнула Хюитфельдт, добавив, что разведка Россия представляет собой «самую большую угрозу» национальной безопасности Норвегии.

В свою очередь, МИД России пообещал ответить на высылку российских дипломатов. «Россия даст соответствующий ответ», — заявили в внешнеполитическом ведомстве.

Ранее посольство России в Осло предупредило туристов о проявлениях дискриминации к россиянам в Норвегии. «Посольство и генконсульства в Киркенесе и на Шпицбергене разместили предупреждение для посещающих Норвегию быть готовыми к предвзятому отношению властей», — обратились к россиянам с предупреждением представители дипмиссии.