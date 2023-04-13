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13:28, 13 апреля 2023Мир

В МИД пообещали ответить Норвегии на высылку 15 дипломатов

МИД России заявил, что Москва ответит на высылку Норвегией 15 сотрудников посольства

Фото: Сергей Булкин / news.ru / Globallookpress.com

МИД России пообещал ответить на высылку Норвегией 15 сотрудников российского посольства. Об этом передает ТАСС.

«Россия даст соответствующий ответ», — заявили в Москве.

Ранее стало известно, что Норвегия объявила 15 российских дипломатов персонами нон грата. Глава норвежского МИД Анникен Хюитфельдт заявила, что все они работали на российские спецслужбы под дипломатическим прикрытием.

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Семен Александров
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