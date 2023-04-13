В МИД пообещали ответить Норвегии на высылку 15 дипломатов

МИД России заявил, что Москва ответит на высылку Норвегией 15 сотрудников посольства

МИД России пообещал ответить на высылку Норвегией 15 сотрудников российского посольства. Об этом передает ТАСС.

«Россия даст соответствующий ответ», — заявили в Москве.

Ранее стало известно, что Норвегия объявила 15 российских дипломатов персонами нон грата. Глава норвежского МИД Анникен Хюитфельдт заявила, что все они работали на российские спецслужбы под дипломатическим прикрытием.