Названы самые удобные российские сервисы для бронирования отелей

Роскачество назвало «Яндекс Путешествия» лучшим сервисом России для бронирования отелей

Самыми удобными российскими приложениями для бронирования отелей стали «Яндекс Путешествия» и Ostrovok.ru. Об этом стало известно из исследования центра цифровой экспертизы Роскачества, результаты которого публикует «Газета.Ru».

Согласно полученным данным, лучшим сервисом России, по мнению экспертов системы мониторинга качества, названо приложение «Яндекс Путешествия», получившее оценку 4,48. Второе место занимает сайт Ostrovok.ru (4,46), замыкает тройку лидеров Trip.com (4,41).

Также в Роскачестве отметили, что больше всего отечественные туристы при бронировании отпускного жилья недовольны работой служб поддержки сервисов — их бесполезность отметили 25,9 процента пользователей. 21,3 процента соотечественников жалуются на невозможность вернуть деньги при оплате отеля, 9,1 процента — на отмену броней, 8,3 процента — на отсутствие связи с поддержкой, 7,3 процента — на неактуальную информацию.

Меньше всего туристов возмущает нестабильная работа приложений (5,6 процента), снятие денег без брони (5,4 процента), долгий возврат средств (4,2 процента), удаление негативных отзывов (1,9 процента), а также неинформативные карточки отелей (1,7 процента).

Ранее стало известно, что российские путешественники начали активнее бронировать номера для поездок самостоятельно через сайты отелей, избегая сервисов онлайн-бронирования. Владельцы гостиничных сетей отмечают трехкратный рост прямых продаж с сайтов.

