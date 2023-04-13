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13:55, 13 апреля 2023Россия

В России разработали целостную концепцию о подготовке к службе в армии

Кравцов: ведомства разработали целостную концепцию о подготовке к службе в армии
СюжетМинобороны:

Фото: Кирилл Брага / РИА Новости

Минпросвещения России вместе с Минобороны и другими ведомствами разработали целостную концепцию о подготовке к службе в армии. Об этом заявил глава Минпросвещения Сергей Кравцов, чьи слова приводит ТАСС.

«Мы подготовили с министерством обороны, с обществом "Знание", с Росмолодежью, Минобрнауки, Минкультуры целостную концепцию по подготовке к службе в армии. Отдельно сегодня и завтра с министрами мы обсудим», — сказал Кравцов во время выступления на Всероссийском форуме «Новая философия воспитания».

Минпросвещения в декабре 2022 года утвердило программу школьного образования, в которой есть начальная военная подготовка. Предполагается, что она будет проводиться в рамках уроков основ безопасности жизнедеятельности (ОБЖ). На реализацию единых федеральных образовательных программ российские школы должны перейти до 1 сентября 2023 года.

Тогда глава министерства Сергей Кравцов уточнял, что курс начальной военной подготовки начнут вводить в российских школах после одобрения родителей.

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Никита Абрамов
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