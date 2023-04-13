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17:37, 13 апреля 2023Мир

В Польше спрогнозировали конец золотого века Запада из-за Украины

Премьер Польши Моравецкий спрогнозировали «конец золотого века» Запада из-за Украины

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Поражение Украины в военном конфликте с Россией может привести к «концу золотого века» стран Запада. Такой прогноз дал премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в ходе своего визита в США, передает ТАСС.

«Если мы потеряем Украину, то мы потеряем мир на десятилетия», — сказал польский лидер, добавив, что победа Киева является гарантией восстановления и дальнейшего усиления экономической мощи Запада.

Польский премьер также заявил, что если Украина потерпит поражение в противостоянии с Россией, вслед за этим Китай нападет на Тайвань. «Если Украина падет, если Украину завоюют, на следующий день Китай может напасть на Тайвань», — сообщил он.

Ранее Моравецкий обвинил власти Германии в недостаточной поддержке Украины. По его мнению, Германии следовало бы направить Украине больше оружия и боеприпасов.

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Глеб Бажуткин
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