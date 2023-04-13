В Польше назвали последствия поражения Украины

Премьер Польши Моравецкий: если Украина потерпит поражение, Китай нападет на Тайвань

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что если Украина потерпит поражение в противостоянии с Россией, вслед за этим Китай нападет на Тайвань. Слова политика приводит The Guardian со ссылкой на Reuters.

«Если Украина падет, если Украину завоюют, на следующий день Китай может напасть на Тайвань», — назвал он последствия проигрыша Киева в ходе выступления в аналитическом центре Атлантического совета в Вашингтоне.

По словам польского премьера, у ситуаций на Украине и на Тайване есть сходство.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин поручил военнослужащим Народно-освободительной армии Китая усилить подготовку к ведению боевых действий в условиях реальной войны.

С 8 по 10 апреля Вооруженные силы Китая провели учения вокруг острова Тайвань. За время маневров китайские самолеты и корабли неоднократно нарушили неофициальную границу КНР и Тайваня.