Си Цзиньпин заявил о подготовке к войне

Председатель КНР Си Цзиньпин указал НОАК на необходимость усилить подготовку к войне

Председатель КНР Си Цзиньпин указал военнослужащим Народно-освободительной армии Китая (НОАК) усилить подготовку к ведению боевых действий в условиях реальной войны. Слова китайского лидера передает китайское агентство Xinhua.

«Необходимо усилить подготовку к реальным боевым действиям, придерживаться подготовки, направленной на боевые действия», — сказал глава КНР, также отметив важность передовых исследований в области военного дела и модернизации методов обучения военных.

С 8 по 10 апреля Вооруженные силы Китая провели учения вокруг острова Тайвань. За время маневров китайские самолеты и корабли неоднократно нарушили неофициальную границу КНР и Тайваня.