Польша обвинила власти Германии в недостаточной поддержке Украины

Премьер Польши Моравецкий потребовал от властей ФРГ поставлять больше оружия Украине

Власти Германии не оказали достаточной поддержки Украине. С таким обвинением выступил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в интервью Politico.

По его мнению, Германии следовало бы направить Украине больше оружия и боеприпасов. «Это самая богатая и самая большая страна на сегодняшний день. Они были не так щедры, как должны были бы», — сказал Моравецкий.

Польский премьер также предположил, что Германия виновата в энергетическом кризисе. Политик отметил, что свои претензии он высказывал канцлеру ФРГ Олафу Шольцу.

24 марта Моравецкий рассказал, что Польша прорабатывает возможность нарастить производство боеприпасов для Киева. Он констатировал, что сейчас во всех странах Европы не хватает боеприпасов.

Премьер посетовал, что польские фирмы выпускают мало артиллерийских снарядов. Но если бы они могли производить больше, то вся эта продукция могла бы быть куплена за европейские деньги и направлена на Украину, подчеркивал Моравецкий.

До этого он сообщал о планах Евросоюза закупить боеприпасы для Украины в Южной Корее.