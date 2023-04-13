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11:04, 13 апреля 2023Культура

Муж Ахеджаковой рассказал о ее состоянии после обвинений в госизмене

Муж Лии Ахеджаковой рассказал о ее состоянии и местоположении после обвинений в госизмене

Фото: Сергей Пятаков / РИА Новости

Супруг народной артистки России Лии Ахеджаковой Владимир Персиянинов рассказал о состоянии и местоположении актрисы после того, как ее обвинили в госизмене. Об этом он сообщил в разговоре с изданием «Абзац».

Муж звезды советского кино заявил, что Ахеджакова продолжает находиться в российской столице и не собирается куда-то переезжать.

«Лия Меджидовна находится в Москве и не уезжает никуда. Сейчас ей нужно время для того, чтобы не реагировать на все выпады в свой адрес», — отметил Персиянинов.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обратился к генпрокурору Игорю Краснову с требованием возбудить три уголовных дела, в том числе по статье о госизмене, против народной артистки России Лии Ахеджаковой. Общественник также призвал ведомство рассмотреть вопрос о присвоении актрисе статуса иностранного агента, лишив ее званий и наград.

В феврале текущего года Ахеджакова заявила, что ее сняли с репертуара «Современника». Отмечалось, что была убрана последняя постановка «Игра в джин» с участием актрисы, прослужившей в «Современнике» 50 лет.

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Анастасия Астахова
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