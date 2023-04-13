Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
20:02, 13 апреля 2023Ценности

В сети удивились внешности 48-летней блогерши до и после нанесения макияжа

48-летняя блогерша Лихтенбергер показала внешность до и после нанесения макияжа

Блогерша Патрисия Лихтенбергер из США показала внешность до и после нанесения макияжа и удивила подписчиков в сети. Соответствующий ролик появился в ее TikTok-аккаунте, который насчитывает 142,6 тысячи подписчиков.

Сначала 48-летняя инфлюэнсерша с никнеймом gemluvabeauty предстала без косметических средств. На размещенных кадрах видно, что на лице юзерши присутствуют синяки под глазами, многочисленные пигментные пятна и мимические морщины. Кроме того, женщина собрала седые волосы в высокий пучок.

Затем героиня публикации продемонстрировала результат своего преображения. Так, она нанесла тональную основу и румяна, накрасила губы помадой бордового оттенка, а веки — ярко-зелеными тенями. Помимо этого, блогерша наклеила накладные ресницы и сделала контуринг. Свой образ юзерша дополнила крупными серьгами-кольцами и собранными в два хвоста волосами.

Материалы по теме:
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя» Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
«Русской женщине плохо выглядеть нельзя»Россиянки привыкли быть безупречными. Как отечественные салоны красоты стали лучшими в мире?
1 февраля 2021
Это к доктору От Барби до Памелы Андерсон: о чьей внешности мечтают фанатки пластики
Это к докторуОт Барби до Памелы Андерсон: о чьей внешности мечтают фанатки пластики
8 апреля 2016

Публикация стала вирусной и набрала более семи миллионов просмотров. Зрители неоднозначно отреагировали на измененный внешний вид женщины, о чем написали в комментариях под постом. «Она рекламирует удачный фильтр», «По-моему, это вообще два разных человека, вот и все», — возмутились одни. «Она превратилась в 21-летнюю! Это просто великолепно!», «Я шокирован трансформацией», — заявили другие.

Ранее в апреле девушка раскрыла способ годами обманывать мужа с помощью макияжа. Инфлюэнсерша рассказала, что в течение трех лет вставала рано утром, чтобы нанести на лицо косметические средства.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Екатерина Ештокина
Обсудить
Последние новости
В США раскрыли личность выложившего секретные документы Пентагона
Россияне стали чаще интересоваться покупкой жилья на популярном турецком курорте
В Британии заявили о нарастающем ослаблении Европы после визита Макрона в Китай
Еврокомиссия заявила об отсутствии кратчайших путей для Украины в ЕС
Выпадение «белого» дождя в Белгороде объяснили
Россияне бросились скупать землю в Подмосковье
В ЛНР объяснили потребность Зеленского в наступлении
Курс евро по отношению к доллару рекордно вырос
100-летний практикующий доктор поделился секретами долголетия
Актер Марк Уолберг дал совет начинающим посетителям спортзала
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.