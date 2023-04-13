Медианная стоимость аренды жилья на Манхэттене обновила рекорд

Медианная ставка аренды жилья на Манхэттене достигла 4,175 тысячи долларов в месяц

В марте 2023 года медианная ставка аренды жилья на острове Манхэттен обновила рекорд, достигнув показателя в 4,175 тысячи долларов (около 339,8 тысячи рублей) в месяц. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на данные оценщиков Miller Samuel и брокеров недвижимости Douglas Elliman.

По словам экспертов, в марте 2023-го по сравнению с аналогичным периодом 2022-го положительная динамика стоимости аренды квартир составила 13 процентов. Предыдущий максимальный показатель был зафиксирован в июле предыдущего года — тогда он находился на уровне в 4,150 доллара.

Президент Miller Samuel Джонатан Миллер заявил, что собственники квартир осознают, что им удастся найти арендатора, даже если они резко поднимут цену. Его утверждение подкрепляется тем фактом, что в данный момент жилье в среднем сдается по стоимости лишь на 0,7 процента ниже заявленной. При этом в феврале размер скидки находился на уровне в пять процентов.

По словам Миллера, цены могут продолжить повышаться, так как самым активным периодом для съема жилья служат июль и август, и единственное, что позволит этому помешать, — рост безработицы и рецессия в экономике США. Представитель Elliman по вопросам аренды жилья Хэл Гэвзи также предположил, что стоимость арендного жилья на Манхэттене будет расти, однако добавил, что не может предсказать, как долго такие цены будут сохраняться на рынке.

Кроме того, в марте текущего года количество квартир, сданных в аренду на острове, оказалось на 15 процентов выше, чем в аналогичный период предыдущего года, а число объявлений о сдаче объектов недвижимости повысилось на 41 процент. При этом лоты стали сдаваться быстрее — если в 2022-м году средний срок поиска квартирантов составлял 61 день, то в 2023-м он сократился до 39 дней.

В апреле стало известно о том, что за 14 лет в США рекордно упали продажи многоквартирных домов, сдаваемых в аренду. По данным компании CoStar Group, за первый квартал 2023 года инвесторы приобрели дома на сумму в 14 миллиардов долларов, что на 74 процента ниже по сравнению с аналогичным периодом 2022-го. Отрицательная динамика стала рекордной с 2009 года — тогда продажи рухнули на 77 процентов.