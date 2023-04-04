В США рекордно упали продажи одного типа домов

CoStar Group: продажи многоквартирных домов в США упали на 74 процента

За 14 лет в США рекордно упали продажи многоквартирных домов, сдаваемых в аренду. Снижение динамики относительно этого типа жилья зафиксировала компания CoStar Group, сообщает The Wall Street Journal.

Продажи таких домов стали падать самыми быстрыми темпами. По данным компании, за первый квартал 2023 года инвесторы приобрели дома на сумму в 14 миллиардов долларов. В сравнении с аналогичным периодом 2022 года показатель упал на 74 процента. Отрицательная динамика стала рекордной с 2009 года, когда продажи рухнули на 77 процентов.

Эксперты заявили, что спрос на многоквартирные дома со стороны инвесторов начал снижаться на фоне замедления роста арендной платы и из-за высоких процентных ставок, под которые банки одобряют кредиты. При этом в целом в США зафиксировали падение продаж на рынке жилья.

Ранее, в феврале, в США впервые более чем за десятилетие снизились цены на жилье. Национальная ассоциация торговцев недвижимостью страны сообщила, что в среднем дома подешевели до 363 тысяч долларов. Показатель оказался на 0,2 процента меньше, чем в аналогичный период 2022 года.