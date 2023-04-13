Актер Марк Уолберг дал совет начинающим посетителям спортзала

Актер Марк Уолберг посоветовал совершенствовать технику силовых тренировок

Американский актер и продюсер Марк Уолберг порекомендовал начинающим посетителям спортзала совершенствовать технику выполнения силовых упражнений. Такой совет он дал в беседе с People.

Звезда фильмов «Отступники» и «Боец» рассказал, что тренируется по новой схеме, которая позволила ему добиваться лучших результатов, чем раньше. По его словам, каждую тренировку он нацеливается на определенную группу мышц.

Я больше не поднимаю большой вес, но добиваюсь идеального технического исполнения, дольше выжимаю и фиксирую. Жаль, что я не прислушался к людям, которые посоветовали мне это еще 20 лет назад Марк Уолберг актер

51-летний актер добавил, что его новый подход к занятиям спортом позволяет не переутомляться в спортзале. Он также отметил, что берет один день перерыва через каждые три тренировочных дня.

Ранее Уолберг в интервью The Wall Street Journal назвал привычки, которые помогают ему поддерживать спортивную форму и работоспособность. Он рассказал, что ежедневно ложиться спать около половины восьмого вечера, а просыпается в четыре часа утра.