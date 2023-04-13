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16:46, 13 апреля 2023Наука и техника

Раскрыты сроки выпуска умных очков от Apple

Инсайдер: Apple представит умные очки не раньше 2026 года

Фото: Joshua Roberts / Reuters

Apple по-прежнему заинтересована в выпуске умных очков. Об этом в своем блоге на Medium сообщил авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко.

Согласно информации аналитика, американская компания запланировала представить свои первые умные очки не раньше 2026-го или 2027 года. Однако Apple пойдет на такой шаг только в том случае, если достигнет успеха в разработке «металинз» (metalens) — плоских линз, которые используют метаповерхности для фокусировки света.

Мин-Чи Ко отметил, что в будущем Apple заменит на металинзы обычные пластиковые линзы, используемые в камерах. Инсайдер раскрыл сроки выпуска подобных устройств: в 2024 году они должны поступить в массовое производство и будут применены для сенсора Face ID в iPad Pro, а в 2025 или 2026 году металинзы будут использоваться в iPhone.

По информации Ко, металинзы должны заменить пластиковые линзы в камерах смартфонов до 2030 года. Специалист рассказал, что металинзы имеют превосходные оптические свойства, также они гораздо меньше по размеру, чем классические линзы. Мин-Чи Ко подчеркнул, что данный тип линз хорошо подойдет для умных очков.

В конце марта Мин-Чи Ко рассказал, что компания Apple отложила производство своей гарнитуры альтернативной реальности. Старт производства устройства из-за проблем передвинули на один-два месяца — на третий квартал 2023 года.

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Андрей Ставицкий
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