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20:19, 30 марта 2023Наука и техника

Apple отложила выпуск своей VR-гарнитуры

Инсайдер: Apple может не показать гарнитуру VR/AR на WWDC, производство отложено

Фото: Apple

Компания Apple отложила производство своей гарнитуры альтернативной реальности. Об этом в Twitter заявил авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко.

Причиной срыва начала производства Ко назвал не очень положительные прогнозы в компании относительно того, как потребители встретят новое устройство. По словам специалиста, в Apple не уверены, что шлем виртуальной и дополненной реальности вызовет такой же интерес, как iPhone в свое время.

В связи с этим в компании решили передвинуть старт начала производства устройства на один-два месяца — до третьего квартала 2023 года. По этой причине Apple может не показать гарнитуру VR/AR на мероприятии WWDC, которое в этом году пройдет с 5 по 9 июня.

Кроме того, из-за скепсиса относительно запуска устройства и проблем на производстве, Apple снизила количество единиц шлемов до 200-300 тысяч единиц. Ранее инсайдеры сообщали, что компания запланировала произвести около 500 тысяч экземпляров до конца года. Мин-Чи Ко полагает, что популярности устройства будет препятствовать его высокая стоимость — аналитик оценил гарнитуру альтернативной реальности в 3000-4000 долларов или около 230-310 тысяч рублей.

В середине марта источники Financial Times рассказали, что руководитель Apple Тим Кук запланировал выпустить первую гарнитуру альтернативной реальности до конца 2023 года, несмотря на желание дизайнеров компании отложить анонс устройства.

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Андрей Ставицкий
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