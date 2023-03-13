Выпуск VR-шлема от Apple оказался под угрозой

FT: глава Apple Тим Кук запланировал выпустить VR-шлем до конца 2023 года

Руководитель Apple Тим Кук запланировал выпустить первую гарнитуру альтернативной реальности до конца 2023 года. Об этом сообщает Financial Times.

Как стало известно источникам FT, дизайнеры Apple сообщили главе американской компании, что столкнулись с проблемами при разработке гарнитуры VR/AR. Таким образом, анонс гаджета оказался под угрозой. По словам сотрудников корпорации, для того, чтобы полностью закончить работу над устройством, может понадобиться несколько лет.

Также инсайдеры в Apple рассказали, что в компании есть противоположное мнение: в частности, операционный директор IT-гиганта Джефф Уильямс уверен, что шлем можно представить до конца года, несмотря на проблемы. С Уильямсом согласен руководитель корпорации Тим Кук, который пообщался с дизайнерами и потребовал от них закончить работу над продуктом в ближайшее время.

Источники отметили, что после ухода бывшего главного дизайнера Apple Джонни Айва, руководством направления в компании занялся Джефф Уильямс. Также бывшие инженеры Apple рассказали журналистам, что при работе над гарнитурой VR/AR испытывали повышенное напряжение со стороны руководства.

В конце февраля авторитетный инсайдер Мин-Чи Ко рассказал, что Apple отложила анонс гарнитуры смешанной реальности до осени. Специалист объяснил срыв проблемами с программным обеспечением.