Названа дата анонса iOS 17

Apple проведет мероприятие WWDC 2023 с анонсом новых операционных систем с 5 по 9 июня

Компания Apple назвала дату летней конференции WWDC, на которой анонсирует новые операционные системы девайсов. Об этом сообщается на сайте корпорации.

В компании объявили, что мероприятие состоится с 5 по 9 июня. Открытие WWDC 2023 пройдет в первый день конференции в штаб-квартире корпорации Apple Park. Мероприятие состоится в онлайн-формате с трансляцией через интернет.

В Apple уточнили, что на конференции состоится презентация iOS 17 — следующей операционной системы для iPhone. Также представители компании анонсируют новые версии iPadOS, macOS, watchOS и tvOS.

«WWDC — одно из наших любимых времен года в Apple, потому что это возможность пообщаться с талантливыми разработчиками со всего мира, которые делают наше сообщество таким необыкновенным», — отметила вице-президент Apple по международным связям с разработчиками Сьюзан Прескотт.

Ранее колумнист Bloomberg Марк Гурман заявил, что новая версия будущей операционной системы для iPhone окажется более масштабной, чем считалось ранее. По словам специалиста, iOS 17 получит «несколько востребованных пользователями функций».