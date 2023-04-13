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00:04, 14 апреля 2023Спорт

«Севилья» ушла от поражения «Манчестер Юнайтед» в четвертьфинале Лиги Европы

«Севилья» ушла от поражения «Манчестер Юнайтед» в первом матче четвертьфинала Лиги Европы
Марсель Забитцер

Марсель Забитцер. Фото: Lee Smith / Reuters

Испанская «Севилья» ушла от поражения в первом матче четвертьфинала Лиги Европы против «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в Манчестере и завершилась со счетом 2:2. Сначала хавбек Марсель Забитцер вывел англичан вперед, забив на 15-й и 21-й минуте игры. Однако на 84-й минуте полузащитник гостей Хесус Навас поразил ворота МЮ, а в добавленное ко второму тайму время защитник хозяев Гарри Магуайр забил автогол и сравнял счет.

В параллельных матчах четвертьфинала «Ювентус» победил «Спортинг» 1:0 благодаря голу Федерико Гатти, а «Байер» дома сыграл вничью с «Юнионом» 1:1. У хозяев отличился Флориан Вирц, а у гостей — Виктор Бонифас.

Ответные матчи состоятся 20 апреля. Противостояния начнутся одновременно, в 22:00 по московскому времени.

Финал Лиги Европы-2023 пройдет 31 мая. Матч состоится в Будапеште на стадионе «Ференц Пушкаш». Российские клубы не принимают участия в розыгрышах еврокубков в сезоне-2022/2023 по решению УЕФА.

Ксения Курашкина
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