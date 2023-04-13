Лидер Killnet выставил на продажу личные данные представителей НАТО

Лидер Killnet заявил о продаже личных данных курсантов и военных методик НАТО

Хакеры из группировки Killnet выставили на продажу личные данные представителей НАТО. Об этом в своем Telegram-канале написал лидер объединения Killmilk.

Глава Killnet утверждает, что в распоряжении объединения имеется информация о военных методиках НАТО, личные данные курсантов и их кураторов, а также доступ к управлению десятками компьютеров. Конфиденциальную информацию альянса хакер продает за три биткойна (около 7,5 миллиона рублей по курсу на 13 апреля 2023 года).

«После выкупа информации и доступа я открою следующий слот», — заявил лидер объединения.

10 апреля сообщалось, что хакерам из объединения Killnet удалось получить доступ к секретным данным стран НАТО, которые могут представлять интерес для России. Лидер группировки уточнил, что в ходе масштабной DDoS-атаки хакерам удалось парализовать как минимум 60 процентов электронной инфраструктуры альянса.

В тот же день стали известны детали масштабной DDoS-атаки, из-за которой сотрудники НАТО не могли войти в аккаунты на своих ресурсах.