Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
21:02, 13 апреля 2023Интернет и СМИ

Лидер Killnet выставил на продажу личные данные представителей НАТО

Лидер Killnet заявил о продаже личных данных курсантов и военных методик НАТО
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Jonathan Ernst / Reuters

Хакеры из группировки Killnet выставили на продажу личные данные представителей НАТО. Об этом в своем Telegram-канале написал лидер объединения Killmilk.

Глава Killnet утверждает, что в распоряжении объединения имеется информация о военных методиках НАТО, личные данные курсантов и их кураторов, а также доступ к управлению десятками компьютеров. Конфиденциальную информацию альянса хакер продает за три биткойна (около 7,5 миллиона рублей по курсу на 13 апреля 2023 года).

«После выкупа информации и доступа я открою следующий слот», — заявил лидер объединения.

10 апреля сообщалось, что хакерам из объединения Killnet удалось получить доступ к секретным данным стран НАТО, которые могут представлять интерес для России. Лидер группировки уточнил, что в ходе масштабной DDoS-атаки хакерам удалось парализовать как минимум 60 процентов электронной инфраструктуры альянса.

В тот же день стали известны детали масштабной DDoS-атаки, из-за которой сотрудники НАТО не могли войти в аккаунты на своих ресурсах.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Олег Давыдов
Обсудить
Последние новости
ФБР арестовало подозреваемого в утечке документов Пентагона
США выразили готовность работать с Россией над реализацией ДСНВ
Германия разрешила Польше передать Украине пять МиГ-29
Задержанные в Мелитополе диверсанты рассказали о схронах СБУ
«Фейеноорд» обыграл «Рому» в первом матче четвертьфинала Лиги Европы
Стало известно о судьбе московского универмага «Елисеевский»
Американские компании выразили готовность помочь Украине при одном условии
В США новую стратегию Киева сочли бессмысленной
Пентагон заявил о преднамеренной утечке секретных документов США
Раскрыты сроки выпуска умных очков от Apple
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.