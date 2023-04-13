Во Флориде казнят «ниндзя-убийцу»

«Ниндзю-убийцу» из Флориды казнят за убийство, совершенное в 1989 году

В четверг, 13 апреля, во Флориде будет приведен в исполнение смертный приговор заключенному, которого прозвали «ниндзя-убийца». Об этом сообщает ABC News.

56-летний Луис Бернард Гаскин будет казнен путем смертельной инъекции. Его казнь станет сотой после отмены моратория на смертную казнь во Флориде в 1976 году, пишет издание.

Гаскин был осужден за убийство 56-летнего Роберта Стурмфела и 55-летней Джорджетты Стурмфел, совершенное 20 декабря 1989 года. Он напал на супругов в их зимнем особняке на северо-восточном побережье Флориды и застрелил их из винтовки 22-го калибра. В ту же ночь преступник пытался убить пару, жившую по соседству, но ему это не удалось.

Прозвище «ниндзя-убийца» связано с облегающей черной одеждой, напоминающей костюм ниндзя, которая была на Гаскине во время нападений. В ходе следствия в его квартире нашли украденные из дома Стурмфелов вещи: часы, две лампы и видеомагнитофон. Он собирался подарить их на Рождество своей девушке.

После ареста Гаскин почти сразу сознался в совершении преступления. Перед началом судебного процесса он сказал психологу, что знал, что делает.

Я всегда ощущал вину. Дьявол схватил меня крепче, чем Бог. Я знал, то, что я совершаю, неправильно. Я был в здравом уме Луис Бернад Гаскин осужденный за убийство

В 1990 году восемь присяжных из 12 проголосовали за смертную казнь, судья принял их решение. Власти США и Верховный суд отклонили все апелляции, которые подал Гаскин с момента оглашения приговора. Последняя из них была отклонена во вторник, 11 апреля 2023 года, за два дня до казни.

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