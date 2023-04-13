Подросток зарезал брата из-за пачки лапши быстрого приготовления

Straits Times: индонезиец ударил ножом старшего брата из-за лапши быстрого приготовления

Подросток в индонезийской провинции Южная Суматра зарезал старшего брата из-за пачки лапши быстрого приготовления. Об этом сообщает Straits Times.

Трагедия произошла после того, как 15-летний индонезиец купил в магазине пачку лапши для перекуса. Он вернулся домой и пошел на кухню, чтобы нарезать лук и шпинат.

Это увидел его 27-летний брат. Он разозлился, что подросток купил только одну пачку лапши, и ударил его, а затем сжал ему щеки. В ответ тот ударил его ножом в живот.

Родственники незамедлительно отвезли пострадавшего в ближайшую больницу. Несмотря на это, он скончался.

Полиция задержала подростка и изъяла нож, которым он зарезал брата.

Подросток считался тихим ребенком. По словам главы деревни, где произошло нападение, ранее у братьев не было проблем при общении.

Ранее сообщалось, что житель индийского штата Карнатака съел всю курицу карри, а затем убил сына, который возмутился из-за его поступка. Отец разозлился, схватил деревянную дубинку и ударил ею сына, в результате чего тот скончался.