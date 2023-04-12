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14:27, 12 апреля 2023Из жизни

Отец съел всю курицу и убил возмутившегося этому сына

Hindustan Times: в Индии мужчина убил сына из-за курицы карри

Фото: Unsplash

Житель индийского штата Карнатака съел всю курицу карри, а затем убил сына, который возмутился из-за его поступка. Об этом сообщает Hindustan Times.

32-летний Шиварам вернулся домой и обнаружил, что его отец Шина съел всю курицу и ничего ему не оставил. Сын выразил свое недовольство, и между ним и отцом завязалась словесная перепалка.

В конце концов Шина разозлился, схватил деревянную дубинку и ударил ею сына. Шиварам от удара умер на месте.

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Алиса Дмитриева
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