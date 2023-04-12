Отец съел всю курицу и убил возмутившегося этому сына

Hindustan Times: в Индии мужчина убил сына из-за курицы карри

Житель индийского штата Карнатака съел всю курицу карри, а затем убил сына, который возмутился из-за его поступка. Об этом сообщает Hindustan Times.

32-летний Шиварам вернулся домой и обнаружил, что его отец Шина съел всю курицу и ничего ему не оставил. Сын выразил свое недовольство, и между ним и отцом завязалась словесная перепалка.

В конце концов Шина разозлился, схватил деревянную дубинку и ударил ею сына. Шиварам от удара умер на месте.

Прибывшие на место происшествия полицейские арестовали убийцу. У погибшего остались жена и двое детей.

Ранее житель Китая случайно убил сына японским самурайским мечом из-за плохих оценок и получил 12 лет тюрьмы. Вскрытие показало, что на теле мальчика были и другие, более старые травмы.

