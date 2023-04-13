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20:00, 13 апреля 2023Среда обитания

Житель курортного города незаконно оформил семь гектаров земли на родственников

63-летний житель Туапсе незаконно оформил семь гектаров земли на родственников и знакомых

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

63-летний житель города Туапсе Краснодарского края незаконным путем оформил семь гектаров земли на своих родственников и знакомых. Об этом сообщили в пресс-службе Главного управления МВД России по региону.

Согласно данным следствия, мужчина по подложным документам о праве собственности на семь гектаров земли, расположенной на черноморском побережье в поселке Новомихайловском, оформил участки на родственников и знакомых. Таким образом, сумма нанесенного им ущерба составила более 150 миллионов рублей. Впоследствии туапсинец смог скрыться от органов предварительного следствия, в результате чего его объявили в федеральный розыск. Позже он был задержан в соседнем регионе.

Для возмещения нанесенного ущерба на объекты недвижимости обвиняемого, в том числе те, которые были оформлены на третьих лиц, наложили арест. Кроме того, самого 63-летнего мужчину на период следствия отправили под домашний арест.

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Против мужчины было возбуждено уголовное дело по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса («Мошенничество»), в данный момент оно с утвержденным обвинительным заключением направлено для рассмотрения в Туапсинский районный суд. Мошеннику грозит до десяти лет тюрьмы.

В марте стало известно о том, что в Орле генерального директора компании приговорили к тюремному заключению за обман дольщиков на 22,6 миллиона рублей. За период с декабря 2014 года по август 2020 года он собирал деньги с граждан и заключал с ними по заведомо заниженной стоимости договоры долевого участия (ДДУ), предварительные договоры долевого участия и предварительные договоры купли-продажи, однако впоследствии так и не передал людям жилые помещения в собственность, распорядившись собранными деньгами по собственному желанию.

Полина Кислицына
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