Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
16:27, 24 марта 2023Среда обитания

В российском городе мошенник обманул дольщиков на миллионы рублей

В Орле гендиректор компании обманул дольщиков более чем на 22 миллиона рублей

Фото: Марина Молдавская / Коммерсантъ

В Орле генерального директора компании приговорили к тюремному заключению за обман дольщиков на более чем 22 миллиона рублей. Об инциденте в российском городе сообщили на сайте Следственного управления Следственного комитета по региону.

За период с декабря 2014 года по август 2020 года руководитель общества с ограниченной ответственностью «Пенобетон-Орел» собирал деньги с граждан и заключал с ними по заведомо заниженной стоимости договоры долевого участия (ДДУ), предварительные договоры долевого участия и предварительные договоры купли-продажи. Они касались жилых помещений, расположенных на объекте долевого строительства — в многоквартирном жилом доме № 9 на улице Жадова в поселке Зимевка. При этом мужчина не передал людям жилые помещения в собственность и распорядился собранными деньгами по собственному желанию. Всего злоумышленнику удалось украсть у людей более 22,6 миллиона рублей по 22 ДДУ.

Помимо этого, за период с июня 2016-го по август 2017-го мошенник обманул двоих знакомых, пообещав им купить квартиры по заниженной стоимости в Орле. Когда те выплатили ему 595 тысяч рублей, злоумышленник внес часть денег в кассу строительной организации, а оставшуюся сумму присвоил себе.

Материалы по теме:
«Она должна напоминать отель» Какие уловки помогают риелторам сдать квартиру в России по заоблачным ценам?
«Она должна напоминать отель»Какие уловки помогают риелторам сдать квартиру в России по заоблачным ценам?
10 января 2023
«Если трубы гнилые, ничего не изменится» Как Россию будут спасать от коммунальных катастроф и во сколько это обойдется?
«Если трубы гнилые, ничего не изменится»Как Россию будут спасать от коммунальных катастроф и во сколько это обойдется?
7 июля 2022

Суд признал мужчину виновным в совершении преступлений по части 3 и части 4 статьи 159 («Мошенничество») УК РФ. Ему предстоит выплатить штраф размером в 220 тысяч рублей и провести шесть лет в колонии общего режима.

В феврале аналогичный случай произошел в Рязани — там руководитель строительной фирмы обманул дольщиков более чем на 8,5 миллиона рублей. Мужчина пообещал дольщикам, что построит им многоквартирный дом в селе Дядьково Рязанского района, зная, что разрешение на строительство не получено и у компании нет собственных денег на реализацию проекта.

Полина Кислицына
Обсудить
Последние новости
В «Леруа Мерлен» приняли решение по магазинам в России
Названы преимущества российского газа перед американским
Отразившие атаку дронов в Крыму женщины-военные рассказали об их уничтожении
Россиянам назвали мешающую похудеть полезную еду
В США предрекли полное уничтожение западной техники в случае наступления ВСУ
Правила футбола изменят в новом сезоне
В Москве мужчина сломал ногу незнакомой женщине за отказ одолжить телефон
Зафиксирована новая протяженность самой длинной в России пещеры
Российского военного осудили на пять с половиной лет за уход в самоволку
У ТЭЦ в Москве нашли неизвестный снаряд
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.