В Кремле отреагировали на данные о внутренней борьбе между Минобороны и ФСБ

Песков опроверг данные о внутренней борьбе между Минобороны России и ФСБ

Сообщения о том, что между Минобороны России и ФСБ идет внутренняя борьба, не соответствуют действительности. Информацию западных СМИ опроверг официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Я не знаю, на чем основываются такие сообщения, но готов подвергнуть сомнению их достоверность и понимание автора сути происходящего внутри России», — сказал пресс-секретарь президента.

Ранее Песков опроверг данные о том, что президент России Владимир Путин подписал указы о смене руководства Генерального штаба страны. Он назвал эту информацию «абсолютно телеграмными утками» и подчеркнул, что таких в интернете распространяется множество.

Пресс-секретарь главы государства также отвечал на информацию о конфликте Евгения Пригожина и Минобороны. По его словам, конфликт между ними отсутствует, так как бойцы частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» и Минобороны воюют за родину.