Ветеран ФСБ оценил сложность создания заминированного бюста для Татарского
Взрывной механизм, заложенный в статуэтке, которую Дарья Трепова подарила военному корреспонденту Владлену Татарскому (настоящее имя — Максим Фомин), предназначался для одного человека и мог быть собран только опытным взрывотехником. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил бывший руководитель антитеррористического подразделения ФСБ Александр Гусак.
«Такое безоболочное устройство рассчитано на одного человека. Устройство было маленьким, и оно предназначалось непосредственно для него (Татарского — прим. «Ленты.ру»), а не для того, чтобы устроить теракт, в результате которого пострадало бы множество людей. Это было целенаправленное покушение на убийство», — рассказал он.
Думаю, что она (Трепова — прим. «Ленты.ру») осознавала, что делает. Может быть, ей всего не говорили, но она должна была понимать. Есть и косвенные признаки того, что она подозревала, что происходит: это то, что она хотела уйти
Он также выдвинул предположение, что созданием такого устройства занимался человек, имеющий хороший опыт во взрывотехнике.
«Собрать такое устройство может только нормальный взрывотехник, который разбирается в радиоэлектронике и, естественно, имеет опыт обращения со взрывчаткой», — добавил Гусак.
Ранее в сети появилась фотография статуэтки с самодельным взрывным устройством (СВУ) внутри, которую Трепова подарила Татарскому. Гипсовый бюст содержал взрывчатое вещество и взрыватель. Изначально внизу был прикреплен магнит, который сдерживал активатор взрыва. Утром перед терактом Трепова убрала магнит, что, как сообщается, позволило дистанционно активировать бомбу.
2 апреля во время творческого вечера в кафе в Петербурге Трепова вручила Татарскому статуэтку, предварительно начиненную взрывчаткой. Он принял подарок и поставил на столе рядом с собой. Через несколько минут произошел взрыв. Во время теракта военкор погиб, еще более 40 человек были ранены. Трепову задержали, сейчас девушка находится в СИЗО.