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17:52, 13 апреля 2023Силовые структуры

Ветеран ФСБ оценил сложность создания заминированного бюста для Татарского

Ветеран ФСБ Гусак: взорвавшийся у Татарского бюст мог сделать только опытный взрывотехник

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Взрывной механизм, заложенный в статуэтке, которую Дарья Трепова подарила военному корреспонденту Владлену Татарскому (настоящее имя — Максим Фомин), предназначался для одного человека и мог быть собран только опытным взрывотехником. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил бывший руководитель антитеррористического подразделения ФСБ Александр Гусак.

Фото: Telegram-канал SHOT

«Такое безоболочное устройство рассчитано на одного человека. Устройство было маленьким, и оно предназначалось непосредственно для него (Татарского — прим. «Ленты.ру»), а не для того, чтобы устроить теракт, в результате которого пострадало бы множество людей. Это было целенаправленное покушение на убийство», — рассказал он.

Думаю, что она (Трепова — прим. «Ленты.ру») осознавала, что делает. Может быть, ей всего не говорили, но она должна была понимать. Есть и косвенные признаки того, что она подозревала, что происходит: это то, что она хотела уйти

Александр Гусакбывший руководитель антитеррористического подразделения ФСБ

Он также выдвинул предположение, что созданием такого устройства занимался человек, имеющий хороший опыт во взрывотехнике.

«Собрать такое устройство может только нормальный взрывотехник, который разбирается в радиоэлектронике и, естественно, имеет опыт обращения со взрывчаткой», — добавил Гусак.

Ранее в сети появилась фотография статуэтки с самодельным взрывным устройством (СВУ) внутри, которую Трепова подарила Татарскому. Гипсовый бюст содержал взрывчатое вещество и взрыватель. Изначально внизу был прикреплен магнит, который сдерживал активатор взрыва. Утром перед терактом Трепова убрала магнит, что, как сообщается, позволило дистанционно активировать бомбу.

2 апреля во время творческого вечера в кафе в Петербурге Трепова вручила Татарскому статуэтку, предварительно начиненную взрывчаткой. Он принял подарок и поставил на столе рядом с собой. Через несколько минут произошел взрыв. Во время теракта военкор погиб, еще более 40 человек были ранены. Трепову задержали, сейчас девушка находится в СИЗО.

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Кирилл Садовский
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