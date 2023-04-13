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16:50, 13 апреля 2023Силовые структуры

В сети появилось фото заминированной статуэтки для военкора Татарского

В сети появилось фото статуэтки с самодельным взрывным устройством для военкора Татарского

Фото: Telegram-канал SHOT

В сети появилась фотография статуэтки с самодельным взрывным устройством (СВУ) внутри, которую Дарья Трепова подарила военному корреспонденту Владлену Татарскому (настоящее имя — Максим Фомин). Снимок публикует Telegram-канал SHOT.

Отмечается, что в полость гипсового бюста был залит пластит и вставлен взрыватель. Изначально внизу был прикреплен магнит, который сдерживал шарик из металла — активатор взрыва. Утром перед терактом Трепова убрала магнит. Это позволило украинским агентам дистанционно активировать бомбу.

Куратор сказал Дарье, чтобы она сообщила военкору, что статуэтка — подарок от Союза скульпторов.

2 апреля во время творческого вечера в кафе в Петербурге Дарья Трепова вручила Владлену Татарскому статуэтку, предварительно начиненную взрывчаткой. Он принял подарок и поставил на столе рядом с собой. Через несколько минут раздался взрыв. Во время теракта военкор погиб, еще более 40 человек были ранены.

На следующий день Трепову задержали. Сейчас она находится в СИЗО.

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Елизавета Новикова
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