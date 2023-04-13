Россиянам назвали самый выгодный способ досрочно погасить ипотеку

Эксперт Волкова: выгоднее всего досрочно погасить ипотеку уменьшением срока платежей

Эффективнее всего досрочно погасить ипотеку можно уменьшением срока платежей. Самый выгодный способ пораньше закрыть кредит на жилье россиянам назвала финансовый эксперт Татьяна Волкова, передает News.ru.

По словам Волковой, уменьшение срока платежей поможет сильно сэкономить на процентах. «Каждая дополнительно внесенная тысяча или 10 тысяч рублей экономят вам месяцы или даже годы, уменьшая срок и сумму переплат», — пояснила она.

Эксперт подчеркнула, что важно заранее рассчитать сумму, которую нужно будет вносить ежемесячно для досрочного погашения. Она добавила, что каждый россиянин может освободить 10-30 процентов своего дохода без ухудшения качества жизни. Для этого достаточно использовать карты с кешбэком, навыки торга и акции. В некоторых случаях также могут помочь налоговые вычеты, субсидии и гранты.

Ранее глава Центробанка Эльвира Набиуллина назвала ипотеку с кешбэком нехорошей тенденцией на рынке кредитов России. По ее словам, такой маркетинг маскирует завышение цен на жилье для заемщиков и рискованную ипотеку.