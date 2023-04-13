Армия России поразила позиции ВСУ в Харьковской области и ЛНР

Минобороны: российские войска поразили позиции ВСУ в Харьковской области и ЛНР

Армия России нанесла удары по подразделениям Вооруженных сил Украины (ВСУ), дислоцированным в Харьковской области и на территории Луганской народной республики (ЛНР). Об этом в четверг, 13 апреля, сообщил журналистам официальный представитель Минобороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Позиции ВСУ поразили военнослужащие группировки российских войск «Запад». По местам дислокации противника отработала авиация, артиллерия и огнеметные системы, уточнили в Минобороны.

За минувшие сутки потери противника на купянском направлении составили более 35 человек убитыми и ранеными. Помимо этого, уничтожены две единицы транспорта ВСУ, а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Также за прошедшие сутки российские войска уничтожили склад с боеприпасами ВСУ на территории населенного пункта Невское (ЛНР). В боевых действиях на этом направлении участвуют бойцы группировки войск «Центр».

Россия проводит специальную военную операцию на Украине с 24 февраля 2022 года. В видеообращении президент России Владимир Путин назвал целями военнослужащих демилитаризацию и денацификацию Украины.