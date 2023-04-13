Минобороны отчиталось об уничтожении склада с боеприпасами ВСУ

Минобороны заявило об уничтожении склада с боеприпасами ВСУ на краснолиманском направлении

Российские войска уничтожили склад с боеприпасами 66-й механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в четверг, 13 апреля, журналистам сообщили в Минобороны России.

В оборонном ведомстве отметили, что боевые действия на данном направлении велись силами группировки войск «Центр». Уничтоженный склад находился в районе населенного пункта Невское Луганской народной республики (ЛНР).

Кроме того, было нанесено поражение противнику, который базировался в районах населенных пунктов Червоная Диброва в ЛНР, Терны и Григоровка в Донецкой народной республике (ДНР). «Уничтожено до 80 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, а также гаубица Д-20», — добавили в министерстве.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие за сутки уничтожили до 180 бойцов Вооруженных сил Украины на южнодонецком и запорожском направлениях.

24 февраля 2022 года президент России Владимир Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Москва отреагировала на просьбы о военной помощи глав ДНР и ЛНР.