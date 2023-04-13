Раскрыта опасность хорошего настроения при высоком давлении

Nature Communications: гипертензия повышает порог боли и эмоциональной чувствительности

Ученые Института когнитивных и нейронаук Общества имени Макса Планка (Германия) раскрыли неожиданную связь между высоким артериальным давлением и психическим здоровьем. Оказалось, что гипертензия может сопровождаться хорошим настроением, однако это способствует более опасному состоянию сердечно-сосудистой системы. Результаты исследования опубликованы в журнале Nature Communications.

В исследовании использовали данные о более чем 500 тысячах участников долговременного исследования UK Biobank со средним возрастом 58 лет. Среднее время между первичной оценкой здоровья и последующими обследованиям составило около девяти лет. При этом у 135,7 тысячи пациентов ранее диагностировалась гипертензия.

Оказалось, что высокое артериальное давление было связано с более низким уровнем депрессивных симптомов, более хорошим самочувствием и низкой активностью мозга, связанной с эмоциональной чувствительностью. По словам ученых, такая связь на первый взгляд кажется удивительной, однако она может объясняться другими результатами. Так, было обнаружено, что гипертензия связана с плохим психическим здоровьем за годы до диагностики. Такие пациенты, сообщавшие об усталости, не принимали лекарства против высокого артериального давления, потому что это дополнительно влияло на их здоровье.

Однако люди с временной гипертензией, сообщавшие о хорошем самочувствии, были склонны к развитию постоянно высокого артериального давления, которое является опасным хроническим состоянием. Это объясняется тем, что гипертензия повышает порог не только физической боли, но также социального дискомфорта и стресса. Физиологический механизм, который лежит в основе этой связи, включает регуляторную систему барорецепторов. Последние представляют собой чувствительные к растяжению рецепторы, расположенные в дуге аорты и синусе сонной артерии, и являются периферическими «датчиками» артериального давления.

Показано, что барорецепторы не только регулируют артериальное давление и частоту сердечных сокращений, но также влияют на обработку эмоциональных и болевых сигналов. Развитие гипертензии сопровождается прогрессирующей десенсибилизацией барорецепторов, тем самым повышается порог боли. В течение жизни пациентов возбуждающие эмоциональные стимулы и стрессоры повышают артериальное давление, что, в свою очередь, активирует барорецепторы, которые вызывают анальгезию и уменьшают воспринимаемое влияние стрессора. В конечном итоге подкрепление повторным воздействием стресса способствует еще большему повышению артериального давления.