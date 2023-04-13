Пригожин рассказал о переброске в Артемовск свежих резервов ВСУ

Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил, что ВСУ перебрасывает в Артемовск свежие резервы

Говорить об окружении Артемовска (украинское название — Бахмут) и подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в его черте пока рано, украинцы перебрасывают в город свежие резервы. Об этом заявил глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин, пишет ТАСС.

По словам предпринимателя, в городе продолжаются кровопролитные бои, взять в кольцо части неприятеля пока не представляется возможным.

«Восемьдесят с лишним процентов Бахмута находятся под нашим контролем, оставшиеся части сопротивляются упорно», — рассказал Пригожин.

Ранее глава ЧВК заверил, что утверждения о причастности бойцов «Вагнера» к жестокой казни украинского военнопленного являются ложью. Речь идет о кадрах, на которых люди без опознавательных знаков отрезают голову живому человеку.