Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:16, 13 апреля 2023Бывший СССР

Пригожин рассказал о переброске в Артемовск свежих резервов ВСУ

Глава ЧВК «Вагнер» Пригожин заявил, что ВСУ перебрасывает в Артемовск свежие резервы

Кадр: Пресс-служба компании «Конкорд» / ТАСС

Говорить об окружении Артемовска (украинское название — Бахмут) и подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в его черте пока рано, украинцы перебрасывают в город свежие резервы. Об этом заявил глава частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин, пишет ТАСС.

По словам предпринимателя, в городе продолжаются кровопролитные бои, взять в кольцо части неприятеля пока не представляется возможным.

«Восемьдесят с лишним процентов Бахмута находятся под нашим контролем, оставшиеся части сопротивляются упорно», — рассказал Пригожин.

Ранее глава ЧВК заверил, что утверждения о причастности бойцов «Вагнера» к жестокой казни украинского военнопленного являются ложью. Речь идет о кадрах, на которых люди без опознавательных знаков отрезают голову живому человеку.

***
Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Алевтина Запольская
Обсудить
Последние новости
Пригожин опроверг причастность ЧВК «Вагнер» к казни украинского военного
Москвичи определили сумму желаемого ежемесячного заработка
Рублев вышел в четвертьфинал турнира ATP в Монте-Карло
Непомнящий проиграл в четвертой партии матча за титул чемпиона мира
Мэр российского города призвал жителей любоваться прорывом трубопровода
По мотивам киновселенной хоррора «Заклятие» снимут сериал
Появились кадры уничтожения склада боеприпасов ВСУ
Во Франции протестующие против пенсионной реформы ворвались в главный офис LVMH
Объяснена эволюция глаза у человека
Байден заявил о скором завершении расследования утечки документов Пентагона
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.