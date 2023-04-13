Генпрокуратура проверит видео с возможным убийством военнослужащего ВСУ

Генпрокуратура РФ инициировала проверку видео с возможным убийством военнослужащего ВСУ

Генпрокуратура России инициировала проверку появившейся в интернете видеозаписи, на которой, предположительно, запечатлено убийство бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщается в Telegram-канале надзорного ведомства.

«На кадрах распространенного видео неизвестный человек в летний период времени года в камуфляжной форме применяет насилие с использованием ножа к неизвестному военнослужащему, в результате которого причиняет ему смерть», — описывает происходящее в ролике Генпрокуратура.

Для оценки достоверности материалов ведомство направило их в следственные органы. По итогам проверки будет принято соответствующее решение.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что разошедшееся в сети видео с казнью украинского военнослужащего нуждается в проверке на достоверность. Он отметил, что кадры убийства солдата, безусловно, вызывают ужас, однако напомнил, что «мы живем в мире фейков».

В свою очередь основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин признался, что посмотрел запись, о которой идет речь. «Плохо, когда людям отрезают головы, но я нигде не нашел того, что это происходит под Бахмутом и в казни участвуют бойцы ЧВК "Вагнер"», — сказал предприниматель.