Производство в Европе начало расти быстрее прогнозов

Eurostat: промышленное производство в еврозоне в феврале выросло на 1,5 процента

Объем промышленного производства в еврозоне в феврале вырос на 1,5 процента по сравнению с январем, когда рост достиг одного процента. Об этом со ссылкой на отчет европейского статистического ведомства Eurostat пишет «Интерфакс».

Такие показатели значительно опережают прогнозы аналитиков, которые ожидали в феврале положительной динамики на уровне 0,9 процента. По сравнению с февралем 2022 года рост в зоне евро составил два процента.

В странах Евросоюза промышленное производство выросло на 1,4 процента в месячном выражении после 0,4 процента в январе. При этом за год увеличение составило 2,1 процента.

Выпуск капитальных товаров за месяц в еврозоне вырос на 2,2 процента, а в ЕС — на 2,1 процента. Производство энергии — на 1,1 и 1,2 процента соответственно, а производство товаров длительного пользования упало на 0,2 процента в зоне евро и не изменилось в ЕС. Лучшую динамику за месяц показали Бельгия (плюс 6,1 процента), Люксембург (4,9 процента) и Греция (4,8 процента), а в годовом выражении — Ирландия (плюс 25,3 процента), Мальта (17,1 процента) и Дания (15,7 процента).

Ранее сообщалось, что в феврале рост цен в зоне евро в годовом выражении составил 8,5 процента, что на 0,1 процентного пункта ниже, чем в январе. Также в начале апреля стало известно, что Европа закончила отопительный сезон 2022-2023 годов с рекордными запасами газа в подземных хранилищах (ПХГ) — 60,4 миллиарда кубометров (55,6 процента).