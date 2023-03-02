Рост цен в Европе замедлился

Eurostat: годовая инфляция в еврозоне в феврале замедлилась до 8,5% с 8,6% в январе

В феврале рост цен в зоне евро составил 8,5 процента — по сравнению с предыдущим месяцем инфляция замедлилась на 0,1 процентного пункта. Об этом свидетельствуют предварительные данные европейского статистического агентства Eurostat.

Главным драйвером роста по-прежнему остается подорожание продуктов питания, алкоголя и табака (плюс 15 процентов против 14,1 процента в январе). На инфляцию также влияют повышенные цены на энергоносители, хотя в феврале их рост значительно затормозился — с 18,9 до 13,7 процента. При этом, наоборот, в прошлом месяце ускорился рост стоимости промышленных товаров (6,8 процента против 6,7 процента) и услуг (4,8 процента против 4,4 процента).

Самую низкую инфляцию агентство ожидает в Люксембурге (4,8 процента), Бельгии (5,5 процента) и Испании (6,1 процента). В свою очередь сильнее всего рост цен ускорится в Латвии (20,1 процента), Эстонии (17,8 процента) и Литве (17,2 процента).

Несмотря на видимое замедление инфляции, представленные показатели беспокоят экономистов — аналитики ожидали большего снижения на уровне 8,3 процента, пишет Bloomberg. Такая ситуация подкрепляет предположения экспертов о том, что Европейский центральный банк (ЕЦБ) может продолжить повышать ключевую ставку даже после запланированного роста на 0,5 процентного пункта в марте. Главный экономист Bloomberg по Европе Джейми Раш считает, что регулятор продолжит ужесточение денежно-кредитной политики вплоть до июня.

Накануне была опубликована февральская статистика по инфляции в Германии, Франции и Испании, где рост цен превысил ожидания аналитиков. Особенно экономистов беспокоят показатели в крупнейшей экономике Европы — инфляция по итогам месяца ускорилась до 9,3 процента против 9,2 процента в январе, несмотря на усилия правительства по ограничению расходов населения на энергию.